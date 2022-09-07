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Данилов: Победа Украины над Россией не будет быстрой, но война точно не займет годы

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 08:42
Данилов: Победа Украины над Россией не будет быстрой, но война точно не займет годы - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что победа над Россией будет нелегкой, но сама война не будет продолжаться годами. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

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По его словам, он имеет свой прогноз в вопросе окончания войны. Он отметил, что война будет непростой, но Украина победит, победа не будет быстрой, но и не займет годы. 

Данилов сказал, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать снова. 

"Мы обязательно это сделаем, тогда будем более спокойны", — резюмировал он. 

Читайте также: Матвиенко заявила, что у РФ "хватит ресурсов для победы". Данилов ответил спикеру Совфеда

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война Алексей Данилов
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