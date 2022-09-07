Данилов: Победа Украины над Россией не будет быстрой, но война точно не займет годы
07.09.2022, 08:42
Алексей Данилов (Фото: СНБО)
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что победа над Россией будет нелегкой, но сама война не будет продолжаться годами. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.
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По его словам, он имеет свой прогноз в вопросе окончания войны. Он отметил, что война будет непростой, но Украина победит, победа не будет быстрой, но и не займет годы.
Данилов сказал, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать снова.
"Мы обязательно это сделаем, тогда будем более спокойны", — резюмировал он.
- По мнению Данилова, только полная нейтрализация российской агрессии будет означать победу в этой войне.
- Он заявил, что граждане России начинают сомневаться в правильности войны с Украиной. Об этом свидетельствует закрытая социология.
- Секретарь СНБО отметил, что россияне ведут информационную кампанию против президента Владимира Зеленского.
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