Матвиенко заявила, что у РФ "хватит ресурсов для победы". Данилов ответил спикеру Совфеда

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ответил на заявление спикера Совета федерации РФ Валентины Матвиенко о том, что у России "хватит ресурсов для победы" над Украиной. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Матвиенко стоит помнить, что России должно хватить только одного ресурса — на выплаты репараций и контрибуции, а также на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора в Гаагском трибунале.

Он назвал ее "рабой, подножкой, грязью Москвы, человеком без чести, которого прокляла родина".

Ранее Матвиенко сказала, что у России якобы хватит ресурсов для победы в полномасштабной войне против Украины.

"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы ­– ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных", — заявила она.

По мнению Данилова, только полная нейтрализация российской агрессии будет означать победу в этой войне.

Он заявил, что граждане России начинают сомневаться в правильности войны с Украиной. Об этом свидетельствует закрытая социология.

Секретарь СНБО отметил, что россияне ведут информационную кампанию против президента Владимира Зеленского.

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Дмитро Гриниченко

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