UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Матвиенко заявила, что у РФ "хватит ресурсов для победы". Данилов ответил спикеру Совфеда

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 16:17
Матвиенко заявила, что у РФ
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ответил на заявление спикера Совета федерации РФ Валентины Матвиенко о том, что у России "хватит ресурсов для победы" над Украиной. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Матвиенко стоит помнить, что России должно хватить только одного ресурса — на выплаты репараций и контрибуции, а также на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора в Гаагском трибунале.

Он назвал ее "рабой, подножкой, грязью Москвы, человеком без чести, которого прокляла родина". 

Ранее Матвиенко сказала, что у России якобы хватит ресурсов для победы в полномасштабной войне против Украины. 

"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы ­– ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных", — заявила она.

Читайте также: Данилов о "замораживании" войны: Важно не допустить "Минска-3", речь идет о всей Европе 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Валентина Матвиенко Россия война Алексей Данилов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 