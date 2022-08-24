"Будет очень сложно". Данилов о перспективах войны с Россией

Украине нужно готовиться к затяжной войне с Россией. Об этом заявил в комментарии Радио Свобода секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Я хотел бы напомнить, что у нас, у многих, есть такое большое желание, чтобы была упрощенная система восприятия тех или иных вещей. Нет, друзья, это очень сложная вещь. Война вообще очень сложная вещь. Там нужно набраться терпения. Будет очень сложно. Легко не будет. И если кто-то считает, что мы уже прошли какой-то Рубикон и дальше будет как по маслу, такого не будет, к сожалению. У нас будет большая война с этой страной, и нам нужно будет приложить много усилий, нашим воинам, всему обществу, чтобы победа была за нами", – сказал он.

По мнению Данилова, только полная нейтрализация российской агрессии будет означать победу в этой войне.

"Нам нужно одержать такую победу, которая перечеркнет возможности Российской Федерации повторять все эти вещи, которые они сделали в 2008 году, начиная с Грузии. Нам нужна такая победа, чтобы раз и навсегда сломать хребет той твари, которая есть на территории Российской Федерации, которая постоянно посягает на чужие территории. Они хотят нас захватить, уничтожить нашу нацию. Наша задача — победить в этой войне. Если мы этого сейчас не сделаем, это будет просто отложенная война", – подчеркнул Данилов.

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Вадим Ребрина

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