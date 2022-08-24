Россия может снова атаковать Киев, война будет долгой и жестокой — Минобороны Испании
Российские оккупанты могут снова атаковать любую точку Украины, включая Киев, а война будет "очень долгой и очень жестокой". Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, цитирует ее агентство Anadolu.
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По ее словам, Россия может снова напасть на Киев или любую другую часть Украины, однако отметила, что сценарий войны изменился, сместившись на восток.
Она заявила, что Москва будет использовать газ как оружие против Европы, а поэтому Евросоюзу необходимо сплотиться.
Роблес подчеркнула, что война России против Украины "будет долгой, очень тяжелой и очень жестокой", сравнив ее с Первой и Второй Мировыми войнами.
Министр также сказала, что Украина хочет закупать современные танки у Испании и других стран.
"Испания предложила все виды обучения использованию "Леопардов", имея в виду Leopard 2A4 и Leopard 2E, производные от версии A6 немецкого Leopard 2, которые есть на вооружении испанской армии", — сказала она.
- 2 августа Роблес заявила, что Испания не сможет передать Украине танки Leopard, так как они якобы находятся в "неудовлетворительном" техническом состоянии.
- Правительство Испании было готово провести обучение украинских танкистов, а также передать зенитно-ракетные комплексы.
- 23 июля глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Берлин хочет найти новый способ передачи ВСУ тяжелых вооружений. 25 июля стало известно, что в комитете Бундестага по обороне предложили правительству Германии напрямую передать ВСУ немецкие основные танки Leopard.
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