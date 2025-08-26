ГБР заявило о разоблачении пограничника, продававшего мужчинам "туры на футбол" за границу

За деньги военнообязанные получали маршруты в Приднестровье, минуя контрольно-пропускные пункты

Задержание "на горячем" (Фото: ГБР)

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику одного из отделений инспекторов пограничной службы Одесской области в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, пограничник помогал военнообязанным попасть в непризнанное Приднестровье.

За $3000 желающие мужчины получали инструкции, как выехать за границу, минуя контрольно-пропускные пункты.

Правоохранители выяснили, что клиентов для чиновника искал его бывший коллега. Паролем для выезда было сообщение о наличии билета на участие в "футбольной игре".

Обвиняемые были задержаны "на горячем" во время получения денег за услугу.

Обоим мужчинам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 605 000 гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

В настоящее время ГБР устанавливает полный круг лиц, причастных к мошенничеству, и всех военнообязанных, которые успели воспользоваться этой услугой.