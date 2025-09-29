На Закарпатье выкрыто пограничников, которые продавали "уклонистам" информацию о маршрутах

Задержанные направляли "заказчиков" в обход пограничных нарядов и системы охраны границы. За это брали от $3000 до $5000

Задержание (Фото: ГБР)

Правоохранители заявили о разоблачении на Закарпатье двух инспекторов-пограничников, которые незаконно переправляли мужчин призывного возраста через государственную границу со Словакией и Венгрией. Оба действовали "автономно" на разных участках, сообщили в Государственном бюро расследований.

Как выяснили следователи ГБР, задержанные через посредников предлагали заказчикам за деньги информацию о "безопасных маршрутах", местах расположения пограничных нарядов и системе охраны границы. Стоимость такой "услуги" колебалась от $3000 до $5000 с человека.

"Один из инспекторов демонстрировал "клиентам" на электронных картах возможные пути обхода пунктов пропуска, обещая "беспрепятственное движение" в своей зоне контроля. Другой – договаривался о передаче данных, которые позволяли избегать патрулей и усиленных нарядов", – сообщили в ГБР.

Задержанные планировали продолжать воплощать схему на постоянной основе.

По данным правоохранителей, в сентябре 2025-го по меньшей мере двое военнообязанных незаконно пересекли границу при содействии задержанных инспекторов.

Военнослужащих задержали после получения через посредников части взятки по $3000 каждый. Им объявлено о подозрении в организации незаконного пересечения границы и получении взятки (до девяти лет тюрьмы).

Пограничники арестованы с возможностью внесения залога.

