Нацполіція: У Києві військовий організовував для ухилянтів незаконні "тури" до Румунії
Правоохоронці затримали у Києві військовослужбовця однієї з частин Харківщини, якого підозрюють в організації нелегального переправлення чоловіків призовного віку до Румунії. Про це повідомляє Національна поліція України.
За даними поліції, 39-річний військовий вирішив заробити на охочих уникнути служби в армії й організував незаконні "тури" до Європи.
Для втілення схеми чоловік розробив детальний план перевезення чоловіків і до дрібниць продумав їхнє маскування. Поїздка складалася з двох частин – переїзд з Києва до Буковини й безпосередній перетин кордону.
Як уточнили правоохоронці, щоб реалізувати задумане, чоловіки мали самостійно придбати військову форму й одягнути її в поїздку, а переправник – оформити документи про нібито службове відрядження псевдовійськового.
Це було необхідно для безперешкодного проїзду через блокпост. Для переконливості затриманий розповідав про свого знайомого, якому вдалося виїхати з країни за цією ж схемою.
Вартість "туру" становила $9200.
Поліція повідомила чоловікові про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон. Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.
- 26 серпня ДБР затримало прикордонника, який продавав "футбольні тури" за кордон.
- 29 вересня ДБР викрило на Закарпатті прикордонників, які продавали "ухилянтам" інформацію про маршрути.
