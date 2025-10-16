Нацполіція: У Києві військовий організовував для ухилянтів незаконні "тури" до Румунії

Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали у Києві військовослужбовця однієї з частин Харківщини, якого підозрюють в організації нелегального переправлення чоловіків призовного віку до Румунії. Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними поліції, 39-річний військовий вирішив заробити на охочих уникнути служби в армії й організував незаконні "тури" до Європи.

Для втілення схеми чоловік розробив детальний план перевезення чоловіків і до дрібниць продумав їхнє маскування. Поїздка складалася з двох частин – переїзд з Києва до Буковини й безпосередній перетин кордону.

Як уточнили правоохоронці, щоб реалізувати задумане, чоловіки мали самостійно придбати військову форму й одягнути її в поїздку, а переправник – оформити документи про нібито службове відрядження псевдовійськового.

Це було необхідно для безперешкодного проїзду через блокпост. Для переконливості затриманий розповідав про свого знайомого, якому вдалося виїхати з країни за цією ж схемою.

Вартість "туру" становила $9200.

Поліція повідомила чоловікові про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон. Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція