Нацполиция: В Киеве военный организовывал для уклонистов незаконные "туры" в Румынию

Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали в Киеве военнослужащего одной из частей Харьковской области, подозреваемого в организации нелегальной переправки мужчин призывного возраста в Румынию. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным полиции, 39-летний военный решил заработать на желающих избежать службы в армии и организовал незаконные "туры" в Европу.

Для воплощения схемы мужчина разработал детальный план перевозки мужчин и до мелочей продумал их маскировку. Поездка состояла из двух частей – переезд из Киева на Буковину и непосредственное пересечение границы.

Как уточнили правоохранители, чтобы реализовать задуманное мужчины должны были самостоятельно приобрести военную форму и одеть ее в поездку, а переправщик – оформить документы о якобы служебной командировке псевдовоенного.

Это было необходимо для беспрепятственного проезда через блокпост. Для убедительности задержанный рассказывал о своем знакомом, которому удалось выехать из страны по этой же схеме.

Стоимость "тура" составляла $9 200.

Полиция сообщила мужчине о подозрении в незаконной переправке лиц через границу. Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

