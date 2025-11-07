Нацполиция: Депутат из Винницкой области фиктивно женился, чтобы не мобилизоваться

По данным следствия, депутат за 3000 грн и еду сговорился с коллегой, сестра которой имела инвалидность

Задержанный (Фото: Нацполиция)

Нацполиция и Служба безопасности Украины разоблачили депутата одного из городских советов Винницкой области, который "купил" фиктивный брак с женщиной с инвалидностью, чтобы избежать мобилизации. Ему и сообщнице сообщили о подозрении, отметили в полиции.

По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах речь идет о депутате Бершадского городского совета от партии "Политическая стратегия Гройсмана" 49-летнем Андрее Т. и его сообщнице – бывшей работнице управления соцзащиты того же горсовета 28-летней Алине О.

19-летняя сестра женщины имела инвалидность II группы. Как выяснили правоохранители, в конце 2024 года фигурант сговорился с женщиной об оформлении фиктивного брака с ее родственницей. Вдвоем они перевезли потерпевшую в другой регион и там оформили брак.

Впоследствии мужчина использовал документы о состоянии здоровья "жены" как основание для незаконного освобождения от призыва в Вооруженные Силы Украины. За помощь он пообещал сообщнице ежемесячное вознаграждение 3000 грн и продуктовые наборы.

В ходе расследования правоохранители установили разительный контраст между условиями жизни фигуранта и его фиктивной жены. Депутат и по совместительству директор рынка и владелец нескольких ферм, жил в зажиточном доме. В то же время его "жена", которая нуждается в уходе и лечении, жила в заброшенном доме без надлежащих бытовых условий.

Мужчину подозревают в вербовке и перемещении лица с инвалидностью с целью его дальнейшей эксплуатации, а также уклонении от призыва на военную службу по мобилизации в особый период. Его сообщнице также объявили о подозрении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дом подозреваемого (Фото: Нацполиция)

Дом "жены" (Фото: Нацполиция)