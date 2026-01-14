Федоров: 2 млн українців у розшуку, 200 000 – у СЗЧ

Михайло Федоров (фото - Валентина Поліщук/LIGA.net)

Наразі в Україні близько 2 млн громадян перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування і соцпідтримки, а ще 200 000 – самовільно залишили частини. Про це повідомив кандидат на посаду міністра оборони Михайло Федоров, виступаючи у Верховній Раді перед голосуванням за його призначення.

Відповідаючи на запитання нардепки від Європейської солідарності Ірини Фріз, чи планує оновлене Міноборони провести індексацію виплат військовим у 2026 році та коли це відбудеться, він наголосив на необхідності аудиту фінансів у відомстві – це буде першочерговим завданням.

"Нам потрібно зрозуміти, як в цьому році функціонуватиме Міністерство оборони, яке отримало на 300 млрд грн менше, ніж у попередньому. Нам потрібно спочатку розібратися з людським капіталом, який сьогодні вже є <…> Я не хочу бути популістом – хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 млрд, 2 млн українців, які перебувають у розшуку і 200 000 – в СЗЧ", – сказав Федоров.

Він наголосив, що лише після проведення аудиту і вирішення відповідних проблем вже можна буде прогнозувати подальші дії щодо того, з яких ресурсів і яким категоріям збільшувати грошове забезпечення. Проте він переконаний, що гроші на підвищення виплат військовим знайдуться.

Під час виступу з трибуни Ради він також заявив, що "не можна ігнорувати проблему ТЦК".

"Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й водночас зберегти обороноздатність нашої країни", – сказав Федоров.