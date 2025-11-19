Украина представила Штатам наработки в оборонных инновациях – детали

Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон сфокусировались на работе по воплощению оборонных договоренностей Трампа и Зеленского

Дэниел Дрисколл и Денис Шмыгаль (Фото: Telegram-канал последнего)

Украина представила США свои военные разработки, в частности по беспилотникам. Об этом написавший министр обороны Денис Шмыгаль по результатам встречи с Министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

Шмыгаль сообщил, что представил партнерам украинские наработки в сфере оборонных инноваций, в том числе по производству FPV-дронов, перехватчиков и дальнобойных БпЛА.

"Подчеркнул: Украина является надежным союзником Соединенных Штатов. Мы готовы укреплять глобальное лидерство США, основываясь на выводах современной войны. [...] Украинские продукты в сфере беспилотных систем, коммуникаций и систем ситуационной осведомленности – одни из лучших в мире и доказывают свою эффективность в бою. Украина готова с союзниками нарабатывать совместные решения по безопасности. И роль США здесь чрезвычайно важна", – рассказал глава МО.

По его словам, Украина и США сфокусировались на следующих шагах для воплощения "исторических оборонных договоренностей", которых достигли президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп: "Они поднимут нашу кооперацию на качественно новый уровень и усилят обороноспособность обеих стран".