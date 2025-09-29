Делегация Украины отправилась в Штаты на переговоры по "дроновой сделке"

Киев и Вашингтон обсудят технические вопросы производства БпЛА в кооперации

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Иллюстративное фото со встречи 23 сентября: Офис президента Украины)

Украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты на встречу по вопросу совместного изготовления беспилотников. Об этом со ссылкой на Министерство обороны сообщило Суспільне.

По его данным, во время встречи стороны обсудят технические вопросы такого производства БпЛА.

Делегацию Украины возглавляет заместитель министра обороны Сергей Боев.

Ранее, 27 сентября, президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном о двух соглашениях о закупке оружия и продаже дронов – Mega Deal и Drone Deal.

В июле глава государства отмечал, что Украина может заключить масштабный контракт с США на поставку боевых дронов – на сумму от $10 до $30 миллиардов.