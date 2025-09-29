Делегация Украины отправилась в Штаты на переговоры по "дроновой сделке"
Украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты на встречу по вопросу совместного изготовления беспилотников. Об этом со ссылкой на Министерство обороны сообщило Суспільне.
По его данным, во время встречи стороны обсудят технические вопросы такого производства БпЛА.
Делегацию Украины возглавляет заместитель министра обороны Сергей Боев.
Ранее, 27 сентября, президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном о двух соглашениях о закупке оружия и продаже дронов – Mega Deal и Drone Deal.
В июле глава государства отмечал, что Украина может заключить масштабный контракт с США на поставку боевых дронов – на сумму от $10 до $30 миллиардов.
- 28 сентября вице-президент США Вэнс заявил, что Штаты ведут переговоры о продаже дальнобойных ракет Tomahawk европейским партнерам для передачи Украине.
- Тем временем спецпосланник руководителя США Келлог сообщил, что Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по России.
