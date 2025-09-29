Делегація України вирушила до Штатів на переговори щодо "дронової угоди"
Українська делегація відправилась до Сполучених Штатів на зустріч стосовно спільного виготовлення безпілотників. Про це з посиланням на Міністерство оборони повідомило Суспільне.
За його даними, під час зустрічі сторони обговорять технічні питання такого виробництва БпЛА.
Делегацію України очолює заступник міністра оборони Сергій Боєв.
Раніше, 27 вересня, президент Володимир Зеленський повідомив, що Київ веде переговори з Вашингтоном стосовно двох угод про закупівлю озброєння та продажу дронів – Mega Deal і Drone Deal.
У липні глава держави зазначав, що Україна може укласти масштабний контракт зі США на постачання бойових дронів – на суму від $10 до $30 мільярдів.
- 28 вересня віцепрезидент США Венс заявив, що Штати ведуть переговори щодо продажу далекобійних ракет Tomahawk європейським партнерам для передання Україні.
- Тим часом спецпосланець керівника США Келлог повідомив, що Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.
Коментарі (0)