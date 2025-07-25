Шмигаль представив своїх нових заступників

Денис Шмигаль (Фото: Міноборони)

Міністр оборони Денис Шмигаль представив свого першого заступника, чотирьох заступників та заступницю з питань цифровізації. Повідомлення про це з'явилось у соцмережах чиновника.

Першим заступником став генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який обіймав цю посаду до квітня 2025 року, а до цього, з жовтня 2023 по травень 2024 року був заступником керівника МО.

"Має значний досвід служби на керівних посадах в органах військового управління Збройних Сил України. Раніше він був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗС України. У квітні-серпні 2022 був головою робочої групи від України в Координаційному штабі з надання допомоги Україні у Німеччині", – зауважив Шмигаль.

Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Заступниками Шмигаля стали Сергій Боєв, Анна Гвоздяр, полковник Володимир Заверуха та майор Юрій Мироненко, заступницею з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації стала Оксана Ферчук.

З квітня 2025-го, за попереднього міністра Рустема Умєрова, Боєв був першим заступником глави МО.

"[Боєв] має значний досвід роботи у сферах економіки, стратегічного планування, промисловості та безпеки. Розпочав кар’єру аналітиком у міжнародних фінансових установах JPMorgan Chase & Co та Credit Suisse у Великій Британії. Після повернення в Україну працював у Boston Consulting Group Ukraine, а також на керівних посадах в АТ "Укргазвидобування" та НАК "Нафтогаз України", де відповідав за стратегію, розвиток і аналітику", – зазначив Шмигаль.

З 2023-го Боєв обіймав посади радника, а згодом заступника міністра з євроінтеграції в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

У жовтні 2024 його призначили заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Гвоздяр – волонтерка та громадська активістка, з 2014 долучилась до ініціатив з забезпечення війська, питань українських полонених та сімей загиблих військових.

З 2015 по 2016-й волонтерка працювала радницею глави Луганської військово-цивільної адміністрації.

З 2020 по 2023-й Гвоздяр була директоркою Благодійного фонду Сергія Притули.

З вересня 2023-го волонтерка працювала заступницею глави Міністратегпрому.

"Має глибоку експертизу у сфері оборонного виробництва, інновацій та масштабування оборонно-промислового комплексу", – зазначив керівник Міноборони.

Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Шмигаль зауважив, що Заверуха має 22-річний досвід військової служби та роботи в оборонному секторі.

"Службу розпочав у 2006 в інженерних військах. У 2017–2020 проходив військову службу в Управлінні екологічної безпеки та протимінної діяльності. З 2020 по 2025 обіймав низку керівних посад у Міністерстві оборони України, зокрема – заступника директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України – начальника управління розвитку озброєння та військової техніки", – йдеться у повідомленні.

У травні 2025-го полковника призначили першим заступником глави Мінстратегпрому (після перезавантаження уряду це відомство приєднали до Міноборони).

Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Шмигаль зазначив, що його другий заступник Мироненко має досвід керівництва великими холдингами та "глибоку експертизу у сфері дронових технологій".

"Під час повномасштабного вторгнення захищав Київ у складі 112 бригади ТрО. З березня 2023 по грудень 2023 був командиром підрозділу БпЛА Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, брав участь у боях на Півдні України. Нагороджений нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних Сил України "Срібний хрест" та "Сталевий хрест", – розповів керівник МО.

У 2023-2024 роках майор очолював Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації, на цій посаді спільно з Міністерством цифрової трансформації запустив прозору систему закупівель БпЛА, яка дозволила поставити військовим більш ніж 1 млн безпілотників, зазначив Шмигаль.

З грудня 2024 по лютий 2025-го Мироненко працював заступником глави Мінцифри.

У лютому 2025-го він очолив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій МО, де координував впровадження бойової системи DELTA.

Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Нова заступниця з цифровізації Ферчук працювала радницею міністра оборони 2022 року, спеціалізувалась на цифровізації логістичних процесів, координувала впровадження системи LOGFAS, до якої Україна отримала повноцінний доступ того ж року, запуск платформи міжнародного співробітництва "Коровай".

"Забезпечила координацію впровадження медичної інформаційної системи (МІС ЗСУ) в Командуванні Медичних Сил. Координувала впровадження системи управління логістичним забезпеченням (SAP), зокрема автоматизацію процесів постачання тилового забезпечення (речового майна, паливно-мастильних матеріалів), постачання озброєння (наземних систем озброєння, БпЛА, засобів радіоелектронної боротьби), майна звʼязку, медичного постачання, автоматизацію контрактної роботи", – зазначив Шмигаль.

До повномасштабного вторгнення РФ Ферчук була топменеджеркою у приватному секторі, зокрема, директором групи компаній "Нова пошта", майданчика електронних державних закупівель (реформа Prozorro) та сервісу електронного документообігу "Вчасно".

Фото: Telegram Дениса Шмигаля