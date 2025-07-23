Заступниця міністра оборони Черногоренко йде з посади
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, яка обійняла свій пост після призначення попереднього міністра оборони Рустема Умєрова, йде з посади. Про це вона повідомила у Facebook.
"Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації Міністерства оборони. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті", – написала вона.
Серед ключових досягнень за два роки вона зазначила запуск застосунків Резерв+ та Армія+, залучення понад 3 млрд євро від партнерів у межах ІТ-коаліції й Коаліції дронів, боротьбу з бюрократією, розвиток космічної програми тощо.
Заступниця міністра подякувала команді та висловила сподівання, що наступники продовжать заданий темп цифрової трансформації.
- Шмигаля було призначено очільником Міноборони 17 липня на засіданні Верховної Ради замість Умєрова, який пішов у відставку разом з урядом Шмигаля 15 липня.
- Перед цим п'ятеро співбесідників LIGA.net із різних структур Сил безпеки та оборони заявляли, що Шмигалю буде найлегше розібратися у роботі Міноборони. Та, як зазначав глава громадської антикорупційної ради при Міноборони Гудименко, якщо посадовець не поставить собі за мету змінити відомство, то проблеми лише погіршаться.
- 18 липня Шмигаль провів першу нараду як міністр оборони зі своїми заступниками.
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