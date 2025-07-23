Заступниця міністра оборони Черногоренко йде з посади

Катерина Черногоренко (Фото: Facebook заступниці міністра оборони)

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, яка обійняла свій пост після призначення попереднього міністра оборони Рустема Умєрова, йде з посади. Про це вона повідомила у Facebook.

"Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації Міністерства оборони. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті", – написала вона.

Серед ключових досягнень за два роки вона зазначила запуск застосунків Резерв+ та Армія+, залучення понад 3 млрд євро від партнерів у межах ІТ-коаліції й Коаліції дронів, боротьбу з бюрократією, розвиток космічної програми тощо.

Заступниця міністра подякувала команді та висловила сподівання, що наступники продовжать заданий темп цифрової трансформації.