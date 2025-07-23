Заместитель министра обороны Черногоренко покидает свой пост

Катерина Черногоренко (Фото: Facebook заместителя министра обороны)

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, занявшая свой пост после назначения предыдущего министра обороны Рустема Умерова, уходит с должности. Об этом она сообщила в Facebook.

"Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Министерства обороны. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни", – написала она.

Среди ключевых достижений за два года она отметила запуск приложений Резерв+ и Армия+, привлечение более 3 млрд евро от партнеров в рамках IТ-коалиции и Коалиции дронов, борьбу с бюрократией, развитие космической программы и т.д.

Замминистра поблагодарила команду и выразила надежду, что преемники продолжат заданный темп цифровой трансформации.