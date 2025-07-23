Заместитель министра обороны Черногоренко покидает свой пост
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, занявшая свой пост после назначения предыдущего министра обороны Рустема Умерова, уходит с должности. Об этом она сообщила в Facebook.
"Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Министерства обороны. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни", – написала она.
Среди ключевых достижений за два года она отметила запуск приложений Резерв+ и Армия+, привлечение более 3 млрд евро от партнеров в рамках IТ-коалиции и Коалиции дронов, борьбу с бюрократией, развитие космической программы и т.д.
Замминистра поблагодарила команду и выразила надежду, что преемники продолжат заданный темп цифровой трансформации.
- Шмыгаль был назначен главой Минобороны 17 июля на заседании Верховной Рады вместо Умерова, ушедшего в отставку вместе с правительством Шмыгаля 15 июля.
- Перед этим пятеро собеседников LIGA.net из разных структур Сил безопасности и обороны заявляли, что Шмыгалю будет легче всего разобраться в работе Минобороны. В то же время, как отмечал глава общественного антикоррупционного совета при Минобороны Гудименко, если чиновник не поставит себе цель изменить ведомство, то проблемы только ухудшатся.
- 18 июля Шмыгаль провел первое совещание в качестве министра обороны со своими заместителями.
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