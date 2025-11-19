Україна представила Штатам напрацювання в оборонних інноваціях – деталі

Шмигаль заявив, що Київ і Вашингтон сфокусувались на роботі з утілення оборонних домовленостей Трампа і Зеленського

Деніел Дрісколл та Денис Шмигаль (Фото: Telegram-канал останнього)

Україна представила США свої військові розробки, зокрема щодо безпілотників. Про це написав міністр оборони Денис Шмигаль за результатами зустрічі з Міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

Шмигаль повідомив, що презентував партнерам українські напрацювання у сфері оборонних інновацій, у тому числі стосовно виробництва FPV-дронів, перехоплювачів та далекобійних БпЛА.

"Підкреслив: Україна є надійним союзником Сполучених Штатів. Ми готові зміцнювати глобальне лідерство США, базуючись на висновках сучасної війни. [...] Українські продукти у сфері безпілотних систем, комунікацій та систем ситуаційної обізнаності – одні з найкращих у світі та доводять свою ефективність у бою. Україна готова із союзниками напрацьовувати спільні безпекові рішення. І роль США тут надзвичайно важлива", – розповів глава МО.

За його словами, Україна та США сфокусувались на наступних кроках для утілення "історичних оборонних домовленостей", яких досягли президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп: "Вони піднімуть нашу кооперацію на якісно новий рівень і посилять обороноздатність обох країн".