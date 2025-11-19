Politico: Трамп направил в Киев двух высокопоставленных чиновников армии США

Дэн Дрисколл и Рэнди Джордж проведут переговоры с Владимиром Зеленским и украинскими военными чиновниками

Дэн Дрисколл (Фото: Stan Gilliland/EPA)

Министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж прибыли с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на двух неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Дрисколл и Джордж стали высшими должностными лицами Минобороны США от администрации президента США Дональда Трампа, которые посетили Украину.

Запланировано, что они встретятся с украинским военным руководством, законодателями и президентом Владимиром Зеленским. Встречи начнутся в среду, 19 ноября.

Основное внимание во время поездки будет уделено привлечению украинского руководства к восстановлению мирного процесса с Россией, даже несмотря на то, что Москва отклонила все предыдущие попытки США и Украины остановить боевые действия.

Киев и Вашингтон также работают над большим соглашением по обмену технологиями в области БпЛА и автономных боеприпасов, и эта поездка частично призвана поддержать эти усилия.

Украина стала лидером в разработке и совершенствовании ударных беспилотников большой и малой дальности, которые изменили вид поля боя и поражали цели вглубь России, пишет медиа.

Журналисты отметили, что, на первый взгляд, отправка Дрисколла в Киев с деликатной миротворческой миссией кажется необычным решением. Но ветеран армии и друг вице-президента США Джей Ди Вэнса с юридического факультета Йельского университета стал важной фигурой в Пентагоне и теперь может занять более заметную роль.

Министр обороны США Пит Хегсет не ездил в Киев. Представители Дрисколла и Джорджа отказались от комментариев.