Депутаты от СН выступили за формирование новой коалиции и правительства – открытое заявление

Парламентарии убеждены, что все без исключения фигуранты антикоррупционного расследования НАБУ и САП должны быть уволены

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

Депутаты из фракции Слуга народа выступили за создание коалиции национальной устойчивости и нового правительства на фоне коррупционного скандала в энергетике. Об этом говорится в открытом заявлении, опубликованном рядом нардепов, в частности Никитой Потураевым.

В ней депутаты отмечают, что все без исключения фигуранты антикоррупционного расследования о деятельности преступной группировки под руководством Тимура Миндича должны быть уволены немедленно.

Если дальнейшее расследование выявит новых лиц с властными полномочиями, причастных к деятельности этой группировки – к ним также должны быть применены самые жесткие санкции, предусмотренные законодательством Украины.

Депутаты убеждены, что все органы государственной власти должны способствовать Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре в завершении расследования и передачи материалов в суд.

Любые попытки давления на антикоррупционные органы, дискредитация их работы или искусственное ограничение их полномочий неприемлемы и противоречат национальным интересам Украины, добавили подписанты.

Парламентарии считают, что для восстановления доверия к государству необходимо немедленно начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в Верховной Раде о создании коалиции национальной устойчивости.

"После формирования коалиции национальной устойчивости необходимо начать переговоры между всеми фракциями и группами, которые в нее войдут, по формированию правительства национальной устойчивости", – говорится в заявлении.

Такое правительство должно быть:

→ сформировано без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей";

→ составлено из специалистов с безупречной репутацией и подтвержденным опытом управления в соответствующих сферах;

→ ориентировано на выполнение четко определенного антикризисного мандата: обеспечение обороноспособности, устойчивости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с высокопоставленной коррупцией.

Депутаты убеждены, что властный треугольник: президент – Верховная Рада – Кабинет министров должны вернуться в рамки Конституции и строиться по принципам парламентско-президентской республики.

"Важно, чтобы деятельность Офиса президента была максимально прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной любого неформального влияния лиц, причастных к коррупционным практикам", — подчеркнули они.

Нардепы считают, что глава государства должен использовать результаты этого расследования и четкий запрос общества, как возможность для очистки и обновления своего ближайшего окружения, усиления доверия к институту президента как внутри страны, так и среди международных партнеров.

Точное количество подписей под заявлением пока неизвестно. Но его распространили депутаты Галина Третьякова, Богдан Яременко, Игорь Васильев, Татьяна Цыба.