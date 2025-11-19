Депутаты от СН выступили за формирование новой коалиции и правительства – открытое заявление
Депутаты из фракции Слуга народа выступили за создание коалиции национальной устойчивости и нового правительства на фоне коррупционного скандала в энергетике. Об этом говорится в открытом заявлении, опубликованном рядом нардепов, в частности Никитой Потураевым.
В ней депутаты отмечают, что все без исключения фигуранты антикоррупционного расследования о деятельности преступной группировки под руководством Тимура Миндича должны быть уволены немедленно.
Если дальнейшее расследование выявит новых лиц с властными полномочиями, причастных к деятельности этой группировки – к ним также должны быть применены самые жесткие санкции, предусмотренные законодательством Украины.
Депутаты убеждены, что все органы государственной власти должны способствовать Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре в завершении расследования и передачи материалов в суд.
Любые попытки давления на антикоррупционные органы, дискредитация их работы или искусственное ограничение их полномочий неприемлемы и противоречат национальным интересам Украины, добавили подписанты.
Парламентарии считают, что для восстановления доверия к государству необходимо немедленно начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в Верховной Раде о создании коалиции национальной устойчивости.
"После формирования коалиции национальной устойчивости необходимо начать переговоры между всеми фракциями и группами, которые в нее войдут, по формированию правительства национальной устойчивости", – говорится в заявлении.
Такое правительство должно быть:
→ сформировано без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей";
→ составлено из специалистов с безупречной репутацией и подтвержденным опытом управления в соответствующих сферах;
→ ориентировано на выполнение четко определенного антикризисного мандата: обеспечение обороноспособности, устойчивости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с высокопоставленной коррупцией.
Депутаты убеждены, что властный треугольник: президент – Верховная Рада – Кабинет министров должны вернуться в рамки Конституции и строиться по принципам парламентско-президентской республики.
"Важно, чтобы деятельность Офиса президента была максимально прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной любого неформального влияния лиц, причастных к коррупционным практикам", — подчеркнули они.
Нардепы считают, что глава государства должен использовать результаты этого расследования и четкий запрос общества, как возможность для очистки и обновления своего ближайшего окружения, усиления доверия к институту президента как внутри страны, так и среди международных партнеров.
Точное количество подписей под заявлением пока неизвестно. Но его распространили депутаты Галина Третьякова, Богдан Яременко, Игорь Васильев, Татьяна Цыба.
- 18 ноября нардеп Вениславский заявил, что "достаточно много" депутатов хочет отставки Ермака на фоне коррупционного скандала.
- 19 ноября Рада уволила министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук.
Комментарии (0)