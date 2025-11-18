Зеленский встретится с чиновниками и "слугами", обещает "принципиальные быстрые решения"

Глава государства поручил готовить Ставку и анонсировал встречи с представителями Кабмина, руководством парламента и народными избранниками

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречи с чиновниками и нардепами, а также "принципиальные быстрые решения". Об этом он написал в соцсетях.

Зеленский поручил готовить заседание Ставки верховного главнокомандующего на 20 ноября.

Также на этой неделе будут "соответствующие разговоры" с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции Слуга народа.

"Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству", – заявил он.

Президент также сообщил, что 18 ноября запланированы встречи в Испании, в частности с премьер-министром Педро Санчесом, что может принести "договоренности, которые дадут больше силы" Украине.

19 ноября будут встречи в Турции, Украина готовит активизацию переговоров и имеет наработанные решения, которые предложит партнерам. Также продолжается работа, чтобы восстановить обмены и возвращение пленных, подчеркнул Зеленский.