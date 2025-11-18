Зеленський зустрінеться з урядовцями і "слугами", обіцяє "принципові швидкі рішення"
Президент Володимир Зеленський анонсував зустрічі з урядовцями і нардепами та "принципові швидкі рішення". Про це він написав у соцмережах.
Зеленський доручив готувати засідання Ставки верховного головнокомандувача на 20 листопада.
Також цього тижня будуть "відповідні розмови" з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції Слуга народу.
"Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі", – заявив він.
Президент також повідомив, що 18 листопада заплановані зустрічі в Іспанії, зокрема з премʼєр-міністром Педро Санчесом, що може принести "домовленості, які дадуть більше сили" Україні.
19 листопада будуть зустрічі в Туреччині, Україна готує активізацію перемовин і має напрацьовані рішення, які запропонує партнерам. Також триває робота, щоб відновити обміни та повернення полонених, наголосив Зеленський.
- 15 листопада Зеленський анонсував кадрові зміни в енергокомпаніях після операції "Мідас". Зокрема, Енергоатом після скандалу отримає нового керівника, кандидатуру обговорюють із G7.
- 16 листопада Зеленський доручив змінити керівників АРМА, Фонду держмайна та інших установ у енергосфері.
Коментарі (0)