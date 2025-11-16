Зеленський доручив змінити керівників АРМА, Фонду держмайна та інших установ у енергосфері

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну внести на розгляд Верховної Ради України невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це він повідомив за підсумками онлайн-наради з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Також потрібне оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду. Окрім цього, президент доручив Свириденко винести на розгляд Ради подання на призначення керівника Фонду державного майна України.

Він наголосив, що "у повній взаємодії" з правоохоронними та антикорупційними органами потрібно оновити Агентство з розшуку та менеджменту активів. Нового керівника планують призначити до кінця поточного року після проведення конкурсу.

Також Зеленський доручив оперативно провести аудит і підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали росіянам та українцям, які втекли до Росії.

"Всі такі обʼєкти повинні запрацювати на сто відсотків в інтересах України, для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України", – підкреслив президент.