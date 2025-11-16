Зеленский поручил сменить глав АРМА, Фонда госимущества и других учреждений в энергосфере

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину внести на рассмотрение Верховной Рады Украины неотложный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом он сообщил по итогам онлайн-совещания с премьер-министром Юлией Свириденко.

Также требуется обновление руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора. Кроме этого, президент поручил Свириденко вынести на рассмотрение Рады представление на назначение руководителя Фонда государственного имущества Украины.

Он подчеркнул, что "в полном взаимодействии" с правоохранительными и антикоррупционными органами нужно обновить Агентство по розыску и менеджменту активов. Нового руководителя планируют назначить до конца текущего года после проведения конкурса.

Также Зеленский поручил оперативно провести аудит и подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежавших россиянам и украинцам, которые сбежали в Россию.

"Все такие объекты должны заработать на сто процентов в интересах Украины, для обеспечения нашей обороны и наполнения бюджета Украины", – подчеркнул президент.