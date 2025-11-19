Депутати від Слуги народу виступили за формування нової коаліції та уряду – відкрита заява
Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

Депутати з фракції Слуга народу виступили за створення коаліції національної стійкості та нового уряду на тлі корупційного скандалу в енергетиці. Про це йдеться у відкритій заяві, опублікованій низкою нардепів, зокрема Микитою Потураєвим.

У ній депутати наголошують, що всі без винятку фігуранти антикорупційного розслідування щодо діяльності злочинного угруповання під орудою Тимура Міндіча мають бути звільненими негайно.

Читайте також
Карлсон, офіс Деркача та плівки Міндіча. Як НАБУ викрило схему в Енергоатомі на $100 млн

Якщо подальше розслідування виявить нових осіб з владними повноваженнями, причетних до діяльності цього угруповання, – до них також мають бути застосовані найжорсткіші санкції, передбачені законодавством України.

Депутати переконані, що усі органи державної влади повинні сприяти Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у завершенні розслідування та переданні матеріалів до суду.

Будь-які спроби тиску на антикорупційні органи, дискредитація їхньої роботи або штучне обмеження їхніх повноважень є неприйнятними й суперечать національним інтересам України, додали підписанти.

Парламентарі вважають, що задля відновлення довіри до держави необхідно негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями й групами у Верховній Раді про створення коаліції національної стійкості.

"Після формування коаліції національної стійкості необхідно розпочати переговори між усіма фракціями й групами, які до неї увійдуть, щодо формування уряду національної стійкості", – йдеться в заяві.

Такий уряд має бути:

→ сформований без партійних квот, кулуарних домовленостей і "своїх людей";

→ складений із фахівців з бездоганною репутацією та підтвердженим досвідом управління у відповідних сферах;

→ орієнтований на виконання чітко визначеного антикризового мандату: забезпечення обороноздатності, стійкості економіки, енергетичної безпеки та безкомпромісної боротьби з високопосадовою корупцією.

Депутати переконані, що владний трикутник: президент – Верховна Рада – Кабінет міністрів повинні повернутися в рамки Конституції й будуватися за принципами парламентсько-президентської республіки.

"Важливо, щоб діяльність Офісу президента була максимально прозорою, інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого неформального впливу осіб, причетних до корупційних практик", – наголосили вони.

Нардепи вважають, що глава держави має використати результати цього розслідування та чіткий запит суспільства як можливість для очищення й оновлення свого найближчого оточення, посилення довіри до інституту президента як всередині країни, так і серед міжнародних партнерів.

Точна кількість підписів під заявою наразі невідома. Але її поширили депутати Галина Третьякова, Богдан Яременко, Ігор Василів, Тетяна Циба.

ДОПОВНЕНО О 16:50. Голова фракції СН Давид Арахамія відреагував на заяву колег. Він нагадав, що Верховна Рада звільнила скомпрометованих членів уряду. Парламентар подякував усім фракціям та групам за те, що знайшли порозуміння в питанні розблокування роботи ВРУ й ухвалення рішень, які мали бути прийняті 18 листопада.

"Ми підтримуємо ефективні дії НАБУ, САП, усієї антикорупційної інфраструктури щодо боротьби з корупцією. В цьому наша позиція незмінна – винні мають нести покарання не залежно від статусів чи посад", – запевнив Арахамія.

Він додав, що є окремі представники фракції, які озвучили свої думки з приводу ситуації в парламенті. За його словами, це заява окремих народних депутатів, вони мають на це право.

Арахамія наголосив, що її не слід сприймати її як позицію всієї фракції. Оскільки ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила.

  • 18 листопада нардеп Веніславський заявив, що "достатньо багато" депутатів хоче відставки Єрмака на тлі корупційного скандалу.
  • 19 листопада Рада звільнила міністра юстиції Галущенка та міністерку енергетики Гринчук.
Читайте також
Зеленський зустрінеться з урядовцями і "слугами", обіцяє "принципові швидкі рішення"
Слуга народукорупціяурядкоаліція