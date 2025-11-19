Депутати від Слуги народу виступили за формування нової коаліції та уряду – відкрита заява

Давид Арахамія заявив, що заяву нардепів не слід сприймати як позицію всієї фракції

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

Депутати з фракції Слуга народу виступили за створення коаліції національної стійкості та нового уряду на тлі корупційного скандалу в енергетиці. Про це йдеться у відкритій заяві, опублікованій низкою нардепів, зокрема Микитою Потураєвим.

У ній депутати наголошують, що всі без винятку фігуранти антикорупційного розслідування щодо діяльності злочинного угруповання під орудою Тимура Міндіча мають бути звільненими негайно.

Якщо подальше розслідування виявить нових осіб з владними повноваженнями, причетних до діяльності цього угруповання, – до них також мають бути застосовані найжорсткіші санкції, передбачені законодавством України.

Депутати переконані, що усі органи державної влади повинні сприяти Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у завершенні розслідування та переданні матеріалів до суду.

Будь-які спроби тиску на антикорупційні органи, дискредитація їхньої роботи або штучне обмеження їхніх повноважень є неприйнятними й суперечать національним інтересам України, додали підписанти.

Парламентарі вважають, що задля відновлення довіри до держави необхідно негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями й групами у Верховній Раді про створення коаліції національної стійкості.

"Після формування коаліції національної стійкості необхідно розпочати переговори між усіма фракціями й групами, які до неї увійдуть, щодо формування уряду національної стійкості", – йдеться в заяві.

Такий уряд має бути:

→ сформований без партійних квот, кулуарних домовленостей і "своїх людей";

→ складений із фахівців з бездоганною репутацією та підтвердженим досвідом управління у відповідних сферах;

→ орієнтований на виконання чітко визначеного антикризового мандату: забезпечення обороноздатності, стійкості економіки, енергетичної безпеки та безкомпромісної боротьби з високопосадовою корупцією.

Депутати переконані, що владний трикутник: президент – Верховна Рада – Кабінет міністрів повинні повернутися в рамки Конституції й будуватися за принципами парламентсько-президентської республіки.

"Важливо, щоб діяльність Офісу президента була максимально прозорою, інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого неформального впливу осіб, причетних до корупційних практик", – наголосили вони.

Нардепи вважають, що глава держави має використати результати цього розслідування та чіткий запит суспільства як можливість для очищення й оновлення свого найближчого оточення, посилення довіри до інституту президента як всередині країни, так і серед міжнародних партнерів.

Точна кількість підписів під заявою наразі невідома. Але її поширили депутати Галина Третьякова, Богдан Яременко, Ігор Василів, Тетяна Циба.

ДОПОВНЕНО О 16:50. Голова фракції СН Давид Арахамія відреагував на заяву колег. Він нагадав, що Верховна Рада звільнила скомпрометованих членів уряду. Парламентар подякував усім фракціям та групам за те, що знайшли порозуміння в питанні розблокування роботи ВРУ й ухвалення рішень, які мали бути прийняті 18 листопада.

"Ми підтримуємо ефективні дії НАБУ, САП, усієї антикорупційної інфраструктури щодо боротьби з корупцією. В цьому наша позиція незмінна – винні мають нести покарання не залежно від статусів чи посад", – запевнив Арахамія.

Він додав, що є окремі представники фракції, які озвучили свої думки з приводу ситуації в парламенті. За його словами, це заява окремих народних депутатів, вони мають на це право.

Арахамія наголосив, що її не слід сприймати її як позицію всієї фракції. Оскільки ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила.