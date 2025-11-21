Зеленський заявив, що над мирним планом працюватиме не тільки Україна та США

Глава держави заявив, що роботу над новим документом вестиме Україна, Вашингтон й "наші друзі та партнери у Європі та світі"

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що над новим американським мирним планом працюватиме не тільки Україна та США, але й інші партнери, зокрема європейські. Про це глава держави розповів у своєму вечірньому зверненні.

Глава держави розповів, що під час зустрічі американська делегація надала Україні свої пропозиції – пункти плану, щоб закінчити війну, власне бачення цього.

"Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир. І справжній мир – такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир – щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу. І ми саме такі умови маємо забезпечити. Я окреслив, що саме для нас принципово. І ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями – щоб це було по-справжньому", – зауважив президент.

Він зауважив, що "ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу", додавши, що цим будуть займатися Україна, США й "наші друзі та партнери у Європі та світі".

Глава держави розповів про велику кількість розмов та листувань з європейськими лідерами в останні дні, зокрема, з президентами Фінляндії Олександром Стуббом та Франції Емманюелем Макроном, повторивши, що розраховує незабаром поговорити з керівником США Дональдом Трампом.

"Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально, і ми не хочемо це втратити", – заявив Зеленський.

Водночас, наголосив він, партнери розуміють, що у Росії немає реального бажання миру, інакше б окупанти й не починали війну.

"Багато оцінок є – цілком справедливих, – що Росія увесь цей рік намагається зробити тільки одне, а саме: відкласти санкції та виграти ще час для війни. Америці по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною", – додав президент.