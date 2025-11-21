Зеленский заявил, что над мирным планом будет работать не только Украина и США

Глава государства заявил, что работу над новым документом будет вести Киев, Вашингтон и "наши друзья и партнеры в Европе и мире"

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что над новым американским мирным планом будет работать не только Украина и США, но и другие партнеры, в частности европейские. Об этом глава государства рассказанный в своем вечернем обращении.

Глава государства рассказал, что во время встречи американская делегация предоставила Украине свои предложения – пункты плана, чтобы закончить войну, собственное видение этого.

"Мы с первых дней войны занимаем одну чрезвычайно простую позицию: Украине нужен мир. И настоящий мир – такой, который не сломает третье вторжение. Достойный мир – чтобы условия были с уважением к нашей независимости, нашего суверенитета, к достоинству украинского народа. И мы именно такие условия должны обеспечить. Я обозначил, что именно для нас принципиально. И мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями – чтобы это было по-настоящему", – отметил президент.

Он отметил, что "мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу", добавив, что этим будут заниматься Украина, США и "наши друзья и партнеры в Европе и мире".

Глава государства рассказал о большом количестве разговоров и переписок с европейскими лидерами в последние дни, в частности, с президентами Финляндии Александром Стуббом и Франции Эмманюэлем Макроном, повторив, что рассчитывает вскоре поговорить с руководителем США Дональдом Трампом.

"Мы осознаем, что сила Америки и поддержка Америки могут приблизить мир реально, и мы не хотим это потерять", – заявил Зеленский.

В то же время, подчеркнул он, партнеры понимают, что у России нет реального желания мира, иначе бы оккупанты и не начинали войну.

"Много оценок есть – вполне справедливых, – что Россия весь этот год пытается сделать только одно, а именно: отложить санкции и выиграть еще время для войны. Америке по силам сделать так, чтобы российская настроенность на окончание войны наконец стала серьезной", – добавил президент.