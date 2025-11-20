В Европе назвали лучшее средство против "капитулянтских" мирных планов для Украины

Общая европейская поддержка Украины все еще меньше импорта российских товаров, акцентировала топ-дипломат Швеции

Мария Мальмер Стенергард (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

В Брюсселе решили, что лучшим способом противодействовать "капитулянтским" мирным планам в отношении Украины является давление на финансы России. Об этом, как говорится в тексте LIGA.net, заявили министры иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард и Литвы Кястутис Будрис во время встречи глав МИД стран Европейского Союза в Брюсселе.

Мероприятие проходит на фоне слухов о якобы тайном плане Соединенных Штатов и РФ относительно развязывания войны против Украины, составленным без Европы и Киева.

Шведская чиновница подсчитала: общая поддержка Украины ($187 млрд) все еще меньше, чем импорт товаров РФ ($311 млрд).

"Это позор", – заметила Мальмер Стенергард.

В то же время тема замороженных активов Москвы стала ультиматумом.

"Я хочу видеть деньги, а не политическую солидарность. Покажите мне деньги!" – заявил Будрис.

Литовский министр предупредил, что без принятия этого решения до декабря время работает на РФ.

Европейские министры призвали включить в новый 20-й пакет санкций энергетических гигантов, которых до сих пор защищает ЕС.

"Мы до сих пор отстаем от американцев, и это абсурд. Единственный критерий – давит ли это на [российского диктатора] Путина?" – отметил глава МИД Литвы.

Также он требует санкций против государственной атомной корпорации РФ "Росатом" и теневого флота оккупантов.

Именно эти вопросы, кроме "мирных планов", 20 ноября и обсуждают европейские министры в Брюсселе.