Каллас о "мирном" плане Трампа: Нужно одобрение Украины и ЕС. И в нем нет уступок России

Европа выступает за долгосрочный мир в Украине, однако в новом секретном плане ничего не сказано об уступках со стороны России

Кая Каллас (Фото: EPA/MYKOLA TYS)

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас прокомментировала слухи о тайном плане США и России по разрешению полномасштабной войны в Украине. Как она заявила перед заседанием Совета по иностранным делам ЕС, ни один план не может обсуждаться без участия Киева и Европы.

"Мы как европейцы всегда поддерживали долгий, прочный и справедливый мир и приветствуем любые усилия по его достижению. Конечно, для того, чтобы любой план сработал, нужна поддержка украинцев и европейцев. Это совершенно очевидно", – сказала она.

Каллас отметила, что не слышала о том, что Россия может пойти хоть на какие-нибудь уступки для достижения мира. Если бы Кремль действительно хотел, то уже давно согласился бы на безоговорочное прекращение огня, подчеркнула она. Но вместо этого РФ каждую ночь атакует Украину.

"93% российских целей – это гражданская инфраструктура – школы, больницы, жилые дома, – чтобы убить как можно больше людей и причинить как можно больше страданий. Это наша позиция", – сказала евродипломат ЕС.

На вопрос корреспондента LIGA.net в Брюсселе о том, верит ли Европа в то, что президент США Дональд Трамп способен положить конец этой войне, Каллас ответила негативно.

"Чтобы положить конец этой войне, необходимо согласие украинцев и европейцев с этими планами. Конечно, Путин мог бы немедленно положить конец этой войне, если бы просто прекратил бомбить мирных жителей и убивать людей. Но мы не видим никаких уступок с российской стороны", – заявила она.

Каллас еще раз подчеркнула, что в ЕС приветствуют все значимые усилия по прекращению войны РФ против Украины, но они должны быть справедливыми и долгосрочными.