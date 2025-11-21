Зеленский заявил нардепам, что не знал никаких деталей о "пленках Миндича" – источник

Президент сказал "слугам", что новый антикоррупционный скандал – это недоработки в кадровой политике, заявил собеседник LIGA.net

Владимир Зеленский (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

Президент Владимир Зеленский во время закрытой встречи с фракцией Слуги народа заявил, что не знал никаких подробностей о масштабной операции антикоррупционных органов "Мидас". Об этом LIGA.net рассказал один из депутатов СН, который был на мероприятии.

По его словам, глава государства утверждает, что не знал ни о каких деталях в контексте скандала вокруг пленок с прослушкой его бывшего бизнес-партнера и друга Тимура Миндича, на которых также "засветились" уволенные министры Герман Галущенко и Светлана Гринчук.

Читайте также Юра Енакиевский и Укрзалізниця. Как власть может устранить Клименко и похоронить дело Миндича

"Он сказал, что это недоработки в кадровой политике. И что правоохранительные органы должны работать, а он готов содействовать", – пояснил нардеп.

Он добавил, что Зеленский не говорил о наличии интересов США в сливе этих пленок.

Собеседник также отметил, что во время встречи намеки на возможные новые пленки, где может фигурировать глава Офиса президента Андрей Ермак, звучали "очень осторожно", без конкретики, поскольку мероприятие проходило "в атмосфере взаимной толерантности".