СБУ заперечила підготовку підозри главі САП Клименку та керівнику "слуг" Арахамії

Спецслужба заявила, що не отримувала жодних "вказівок", "прохань" чи "натяків" з Офісу президента або інших органів щодо Клименка та Арахамії

Служба безпеки України заперечила дані про підготовку підозр главі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку та керівнику фракції Слуги народу у Верховній Раді Давиду Арахамії. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.

СБУ зазначила, що інформація про те, що вона нібито готувала оголошення підозр Клименку та Арахамії не відповідає дійсності.

"Жодних таких "вказівок", "прохань" чи "натяків" з Офісу президента або будь-якої іншої структури до СБУ не надходило", – заявили у відомстві.

Там також нагадали, що, згідно із законодавством, слідчі СБУ не можуть повідомляти про підозру чинним народним депутатам: "Тому цей інформаційний вкид не має нічого спільного із реальністю".

Раніше, вранці 24 листопада, видання Українська правда опублікувало нову статтю про корупційний скандал з "плівками" колишнього бізнес-партнера та друга президента Тімура Міндіча.

У тексті стверджується, що на тлі невдоволення нардепів і їх вимог щодо відставки глави ОП Андрія Єрмака, влада вирішила вручити підозру Арахамії, якому "відписали" головну роль "політичного диверсанта і зрадника".

"Враховуючи той факт, що з часів перших стамбульських мирних перемовин Арахамія підтримує контакти з довіреною особою керманича Кремля Путіна – олігархом Романом Абрамовичем, картинка російського сліду в спробі "дестабілізувати систему" виглядала для технологів в ОП майже довершеною ", – йдеться у публікації.

Водночас УП заявила, що глава СБУ Василь Малюк та генеральний прокурор Руслан Кравченко нібито відмовились підписати таку підозру.

Тим часом Офіс генпрокурора у своїх соцмережах теж заперечив інформацію про те, що він та СБУ підготували або погодили підозру нардепу за статтею "державна зрада".

"Наразі відсутні докази, які могли б стати підставою для такого процесуального рішення. Ситуація щодо інших осіб, згаданих у матеріалі, зокрема керівників інших правоохоронних органів – аналогічна. За наявності належних і юридично підтверджених підстав рішення про підозру ухвалюватимуться виключно у межах закону", – йдеться у дописі ОГП.

Також Українська правда, з посиланням на співрозмовників, наближених до ОП, заявила, що наприкінці першого тижня операції "Мідас" Зеленський покликав на зустріч керівника Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса та главу САП Клименка.

Однак, як заявив неназваний впливовий посадовець, "розмова не пішла". Співрозмовники медіа у правоохоронних органах стверджують, що після зустрічі Єрмак нібито вкотре поставив задачу силовикам готувати підозру Клименку.

Раніше, у жовтні, СБУ теж заявляла, що не веде підготовку до оголошення такої підозри.