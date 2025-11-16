Топджерело у НАБУ назвало найдієвіший спосіб, яким можуть зупинити гучні корупційні справи
Відсторонення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка є найдієвішим способом перехопити справи та зупинити гучні провадження. Про це LIGA.net заявило високопоставлене джерело в Національному антикорупційному бюро для тексту про ймовірну підозру Клименку.
За словами співрозмовця, лідерство глави САП у цих антикорупційних справах "є визначальним".
"За Кримінальним процесуальним кодексом саме Клименко повідомляє про підозру спеціально визначеним суб'єктам (йдеться про топчиновників та осіб, яких підозрюють у масштабній корупції. – Ред.): підпис може поставити лише він, а за його відсутності – генпрокурор", – пояснило джерело.
Якщо керівника САП тимчасово немає на посаді, то з'являється можливість змінити групу прокурорів у певних провадженнях й поставити туди більш "контрольованих" осіб, зазначив представник НАБУ, додавши, що "варіантів багато".
- Для цього ж тексту високопоставлені співрозмовники LIGA.net в антикорупційних відомствах заявили, що НАБУ і САП поінформували міжнародних партнерів про можливе вручення підозри Клименку після нової операції "Мідас". Раніше, у жовтні, СБУ заявляла, що не веде підготовку до оголошення такої підозри.
- Єврокомісарка Кос заявила LIGA.net, що тиск на антикорупційні відомства і громадянське суспільство може сповільнити процес вступу України до ЄС, якщо "не буде вжито рішучих заходів".
Коментарі (0)