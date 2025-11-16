Топджерело у НАБУ назвало найдієвіший спосіб, яким можуть зупинити гучні корупційні справи

Співрозмовник LIGA.net заявив, що лідерство керівника САП у таких антикорупційних справах "є визначальним"

Олександр Клименко (Фото: САП)

Відсторонення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка є найдієвішим способом перехопити справи та зупинити гучні провадження. Про це LIGA.net заявило високопоставлене джерело в Національному антикорупційному бюро для тексту про ймовірну підозру Клименку.

За словами співрозмовця, лідерство глави САП у цих антикорупційних справах "є визначальним".

Читайте також Юра Єнакієвський та Укрзалізниця. Як влада може усунути Клименка і поховати справу Міндіча

"За Кримінальним процесуальним кодексом саме Клименко повідомляє про підозру спеціально визначеним суб'єктам (йдеться про топчиновників та осіб, яких підозрюють у масштабній корупції. – Ред.): підпис може поставити лише він, а за його відсутності – генпрокурор", – пояснило джерело.

Якщо керівника САП тимчасово немає на посаді, то з'являється можливість змінити групу прокурорів у певних провадженнях й поставити туди більш "контрольованих" осіб, зазначив представник НАБУ, додавши, що "варіантів багато".