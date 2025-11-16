Топ-источник в НАБУ назвал самый действенный способ, которым могут остановить громкие дела
Отстранение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко является самым действенным способом перехватить дела и остановить громкие производства. Об этом LIGA.net заявил высокопоставленный источник в Национальном антикоррупционном бюро для текста про вероятное подозрение Клименко.
По словам собеседника, лидерство главы САП в этих антикоррупционных делах "является определяющим".
"По Уголовному процессуальному кодексу именно Клименко сообщает о подозрении специально определенным субъектам (речь идет о топ-чиновниках и лицах, подозреваемых в масштабной коррупции. – Ред.): подпись может поставить только он, а при его отсутствии – генпрокурор", – пояснил источник.
Если руководителя САП временно нет в должности, то появляется возможность сменить группу прокуроров в определенных производствах и поставить туда более "контролируемых" лиц, отметил представитель НАБУ, добавив, что "вариантов много".
- Для этого же текста высокопоставленные собеседники LIGA.net в антикоррупционных ведомствах заявили, что НАБУ и САП проинформировали международных партнеров о возможном вручении подозрения Клименко после новой операции "Мидас". Ранее, в октябре, СБУ заявляла, что не ведет подготовку к объявлению такого подозрения.
- Еврокомиссар Кос заявила LIGA.net, что давление на антикоррупционные ведомства и гражданское общество может замедлить процесс вступления Украины в ЕС, если "не будут приняты решительные меры".
Комментарии (0)