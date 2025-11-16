Топ-источник в НАБУ назвал самый действенный способ, которым могут остановить громкие дела

Александр Клименко (Фото: САП)

Отстранение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко является самым действенным способом перехватить дела и остановить громкие производства. Об этом LIGA.net заявил высокопоставленный источник в Национальном антикоррупционном бюро для текста про вероятное подозрение Клименко.

По словам собеседника, лидерство главы САП в этих антикоррупционных делах "является определяющим".

"По Уголовному процессуальному кодексу именно Клименко сообщает о подозрении специально определенным субъектам (речь идет о топ-чиновниках и лицах, подозреваемых в масштабной коррупции. – Ред.): подпись может поставить только он, а при его отсутствии – генпрокурор", – пояснил источник.

Если руководителя САП временно нет в должности, то появляется возможность сменить группу прокуроров в определенных производствах и поставить туда более "контролируемых" лиц, отметил представитель НАБУ, добавив, что "вариантов много".