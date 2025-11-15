В ЕС предостерегли Украину от давления на антикоррупционеров и общество

Кос акцентировала, что политическое и законодательное давление на антикоррупционные органы и гражданское общество – это проблема

Марта Кос (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Давление на антикоррупционные ведомства и гражданское общество может замедлить процесс вступления Украины в Европейский Союз, если "не будут приняты решительные меры". Об этом для текста LIGA.net заявила Марта Кос, европейский комиссар по вопросам расширения и соседства.

LIGA.net спросила у чиновницы, насколько Брюссель следит за событиями вокруг украинских антикоррупционных институтов.

Кос не предоставила четкого ответа, но подчеркнула, что политическое и законодательное давление на антикоррупционные органы и гражданское общество – это проблема.

"Это создает риск подрыва доверия и может замедлить процесс вступления, если не будут приняты решительные меры", – отметила чиновница.

Она добавила, что Европейская комиссия регулярно общается с украинскими властями, включая антикоррупционные ведомства и организации гражданского общества.