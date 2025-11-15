В ЕС предостерегли Украину от давления на антикоррупционеров и общество
Давление на антикоррупционные ведомства и гражданское общество может замедлить процесс вступления Украины в Европейский Союз, если "не будут приняты решительные меры". Об этом для текста LIGA.net заявила Марта Кос, европейский комиссар по вопросам расширения и соседства.
LIGA.net спросила у чиновницы, насколько Брюссель следит за событиями вокруг украинских антикоррупционных институтов.
Кос не предоставила четкого ответа, но подчеркнула, что политическое и законодательное давление на антикоррупционные органы и гражданское общество – это проблема.
"Это создает риск подрыва доверия и может замедлить процесс вступления, если не будут приняты решительные меры", – отметила чиновница.
Она добавила, что Европейская комиссия регулярно общается с украинскими властями, включая антикоррупционные ведомства и организации гражданского общества.
- Для этого же текста высокопоставленные собеседники LIGA.net в антикоррупционных ведомствах заявили, что НАБУ и САП проинформировали международных партнеров о возможном вручении подозрения руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Клименко.
- Тем временем послы стран G7 прокомментировали новую операцию антикоррупционных ведомств "Мидас", отметив реакцию президента Зеленского и акцентировав на важности соответствующих реформ для вступления в ЕС и НАТО.
