G7 отреагировало на "пленки Миндича", вспомнив реакцию Зеленского и вступление в ЕС и НАТО

Послы стран Группы семи (G7) прокомментировали новую операцию антикоррупционных ведомств "Мидас", отметив реакцию президента Владимира Зеленского и акцентировав, что на важности антикоррупционных реформ для вступления в Европейский союз и НАТО. Такая публикация появилась в X миссии.

"Приветствуем готовность президента Зеленского к сотрудничеству и поддержке независимого расследования НАБУ/САП. Рассчитываем на дальнейшее лидерство Украины в антикоррупционных реформах, что является ключевым для евроатлантической интеграции", – говорится в сообщении.

В G7 добавили, что на фоне продолжающихся российских атак партнеры и в дальнейшем поддерживают энергетическую устойчивость Украины.

СПРАВКА. Страны Большой семерки – основные финансовые доноры Украины, от которых зависит значительная часть государственного бюджета.



В миссию послов G7 входят дипломатические представители стран-членов Группы (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония), а также посол Европейского Союза Катарина Матернова. Страны Большой семерки – основные финансовые доноры Украины, от которых зависит значительная часть государственного бюджета. Только в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) они обязались выделить Украине $50 млрд в 2025-2026 годах.

В день операции "Мидас", 10 ноября, в своей первой реакции Зеленский выступил за неотвратимость наказания для коррупционеров.

Через два дня он поддержал увольнение министра энергетики Светланы Гринчук и ее предшественника на этом посту, ныне министра юстиции Германа Галущенко, а также анонсировал санкции в отношении двух фигурантов дела – Тимура Миндича и Александра Цукермана. Ограничения были введены на следующий день.