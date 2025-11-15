G7 отреагировало на "пленки Миндича", вспомнив реакцию Зеленского и вступление в ЕС и НАТО
Послы стран Группы семи (G7) прокомментировали новую операцию антикоррупционных ведомств "Мидас", отметив реакцию президента Владимира Зеленского и акцентировав, что на важности антикоррупционных реформ для вступления в Европейский союз и НАТО. Такая публикация появилась в X миссии.
"Приветствуем готовность президента Зеленского к сотрудничеству и поддержке независимого расследования НАБУ/САП. Рассчитываем на дальнейшее лидерство Украины в антикоррупционных реформах, что является ключевым для евроатлантической интеграции", – говорится в сообщении.
В G7 добавили, что на фоне продолжающихся российских атак партнеры и в дальнейшем поддерживают энергетическую устойчивость Украины.
В миссию послов G7 входят дипломатические представители стран-членов Группы (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония), а также посол Европейского Союза Катарина Матернова.
В день операции "Мидас", 10 ноября, в своей первой реакции Зеленский выступил за неотвратимость наказания для коррупционеров.
Через два дня он поддержал увольнение министра энергетики Светланы Гринчук и ее предшественника на этом посту, ныне министра юстиции Германа Галущенко, а также анонсировал санкции в отношении двух фигурантов дела – Тимура Миндича и Александра Цукермана. Ограничения были введены на следующий день.
- В то же время президент заявлял, что не разговаривал со своим бывшим бизнес-партнером и другом Миндичем с момента, как было объявлено об антикоррупционном расследовании.
- Ранее на одном из судебных заседаний прокурор САП, заявляя о влиянии Миндича, процитировал запись одного из звонков фигурантов, на котором президент Зеленский позвонил Галущенко. Миндич утверждал, что звонок произошел после его СМС главе государства – полный разговор здесь.
- 15 ноября президент и правительство определили порядок обновления руководства основных энергетических государственных компаний после операции "Мидас".
Комментарии (0)