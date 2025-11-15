Посли G7 відреагували на "плівки Міндіча", згадавши реакцію Зеленського і вступ до ЄС та НАТО

У Великій Сімці привітали готовність президента до співпраці і підтримки незалежного розслідування НАБУ і САП

Володимир Зеленський (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Посли країн Групи семи (G7) прокоментували нову операцію антикорупційних відомств "Мідас", відзначивши реакцію президента Володимира Зеленського та акцентувавши на важливості відповідних реформ для вступу до Європейського союзу та НАТО. Така публікація з'явилась в X місії.

"Вітаємо готовність президента Зеленського до співпраці і підтримки незалежного розслідування НАБУ/САП. Розраховуємо на подальше лідерство України у антикорупційних реформах, що є ключовим для євроатлантичної інтеграції", – йдеться у дописі.

У G7 додали, що на тлі триваючих російських атак партнери й надалі підтримують енергетичну стійкість України.

До місії послів G7 входять дипломатичні представники країн-членів Групи (США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія), а також амбасадорка Європейського Союзу Катаріна Матернова. Країни Великої сімки – основні фінансові донори України, від яких залежить значна частина державного бюджету. Лише в межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) вони зобов'язалися виділити Україні $50 млрд у 2025-2026 роках.

У день операції "Мідас", 10 листопада, у своїй першій реакції Зеленський виступив за невідворотність покарання для корупціонерів.

Через два дні він підтримав звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та її попередника на посаді, нині міністра юстиції Германа Галущенка, а також анонсував санкції щодо двох фігурантів справи – Тімура Міндіча та Олександра Цукермана. Обмеження було запроваджено наступного дня.