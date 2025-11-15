Посли G7 відреагували на "плівки Міндіча", згадавши реакцію Зеленського і вступ до ЄС та НАТО
Посли країн Групи семи (G7) прокоментували нову операцію антикорупційних відомств "Мідас", відзначивши реакцію президента Володимира Зеленського та акцентувавши на важливості відповідних реформ для вступу до Європейського союзу та НАТО. Така публікація з'явилась в X місії.
"Вітаємо готовність президента Зеленського до співпраці і підтримки незалежного розслідування НАБУ/САП. Розраховуємо на подальше лідерство України у антикорупційних реформах, що є ключовим для євроатлантичної інтеграції", – йдеться у дописі.
У G7 додали, що на тлі триваючих російських атак партнери й надалі підтримують енергетичну стійкість України.
До місії послів G7 входять дипломатичні представники країн-членів Групи (США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія), а також амбасадорка Європейського Союзу Катаріна Матернова.
У день операції "Мідас", 10 листопада, у своїй першій реакції Зеленський виступив за невідворотність покарання для корупціонерів.
Через два дні він підтримав звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та її попередника на посаді, нині міністра юстиції Германа Галущенка, а також анонсував санкції щодо двох фігурантів справи – Тімура Міндіча та Олександра Цукермана. Обмеження було запроваджено наступного дня.
- Водночас президент заявляв, що не розмовляв зі своїм колишнім бізнес-партнером й другом Міндічем з моменту, як було оголошено про антикорупційне розслідування.
- Раніше на одному з судових засідань прокурор САП, заявляючи про вплив Міндіча, процитував запис одного з дзвінків фігурантів, на якому президент Зеленський зателефонував Галущенку. Міндіч стверджував, що дзвінок стався після його СМС главі держави – повна розмова тут.
- 15 листопада президент та уряд визначили порядок оновлення керівництва основних енергетичних державних компаній після операції "Мідас".
