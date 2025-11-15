Атака на Київ 14 листопада. У лікарні померла вдова першої жертви Чорнобильської катастрофи
Сьомою жертвою російського обстрілу Києва 14 листопада стала вдова першого загиблого працівника Чорнобильській атомної електростанції унаслідок аварії 1986 року Валерія Ходемчука – Наталія. Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.
Жінка померла в ніч проти 15 листопада, не переживши тяжких наслідків удару "шахеда" по житловому будинку на Троєщині. Їй було 73 роки.
В ДАЗВ уточнили, що під час масованої ракетно-дронової атаки Росії на Київ в ніч на 14 листопада "шахед" влучив у будинок, в якому жили колишні працівники ЧАЕС і їхні родини.
Тут мешкала і Наталія Ходемчук – вдова Валерія Ходемчука, співробітника ЧАЕС, першої жертви аварії 1986 року. Його тіло так і не було знайдено.
Під час російської атаки 14 листопада жінка отримала опіки 45% тіла, її ушпиталили до опікового центру.
- У ніч проти 14 листопада окупанти вчергове масовано атакували Україну. Загалом РФ використала 19 ракет та 430 БпЛА. Під удар потрапили Київ та область.
- 15 листопада стало відомо, що кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до семи.
