Атака на Київ 14 листопада. У лікарні померла вдова першої жертви Чорнобильської катастрофи

Російський "шахед" влучив у будинок, в якому жили колишні працівники ЧАЕС і їхні родини

Наталія Ходемчук (Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження)

Сьомою жертвою російського обстрілу Києва 14 листопада стала вдова першого загиблого працівника Чорнобильській атомної електростанції унаслідок аварії 1986 року Валерія Ходемчука – Наталія. Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Жінка померла в ніч проти 15 листопада, не переживши тяжких наслідків удару "шахеда" по житловому будинку на Троєщині. Їй було 73 роки.

В ДАЗВ уточнили, що під час масованої ракетно-дронової атаки Росії на Київ в ніч на 14 листопада "шахед" влучив у будинок, в якому жили колишні працівники ЧАЕС і їхні родини.

Тут мешкала і Наталія Ходемчук – вдова Валерія Ходемчука, співробітника ЧАЕС, першої жертви аварії 1986 року. Його тіло так і не було знайдено.

Під час російської атаки 14 листопада жінка отримала опіки 45% тіла, її ушпиталили до опікового центру.

