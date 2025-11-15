Атака на Киев 14 ноября. В больнице умерла вдова первой жертвы Чернобыльской катастрофы
Седьмой жертвой российского обстрела Киева 14 ноября стала вдова первого погибшего работника Чернобыльской атомной электростанции в результате аварии 1986 года Валерия Ходемчука – Наталья. Об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
Женщина умерла в ночь на 15 ноября, не пережив тяжелых последствий удара "шахеда" по жилому дому на Троещине. Ей было 73 года.
В ГАЗО уточнили, что во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Киев в ночь на 14 ноября "шахед" попал в дом, в котором жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи.
Здесь жила и Наталья Ходемчук – вдова Валерия Ходемчука, сотрудника ЧАЭС, первой жертвы аварии 1986 года. Его тело так и не было найдено.
Во время российской атаки 14 ноября женщина получила ожоги 45% тела, ее госпитализировали в ожоговый центр.
- В ночь на 14 ноября оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину. В целом РФ использовала 19 ракет и 430 БпЛА. Под удар попали Киев и область.
- 15 ноября стало известно, что количество погибших в результате российской атаки возросла до семи.
