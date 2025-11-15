У ЄС застерегли Україну від тиску на антикорупціонерів та суспільство: Може сповільнити вступ
Тиск на антикорупційні відомства і громадянське суспільство може сповільнити процес вступу України до Європейського Союзу, якщо "не буде вжито рішучих заходів". Про це для тексту LIGA.net заявила Марта Кос, європейська комісарка з питань розширення та сусідства.
LIGA.net запитала у посадовиці, наскільки Брюссель стежить за подіями навколо українських антикорупційних інституцій.
Кос не надала чіткої відповіді, але наголосила, що політичний й законодавчий тиск на антикорупційні органи та громадянське суспільство – це проблема.
"Це створює ризик підриву довіри і може сповільнити процес вступу, якщо не буде вжито рішучих заходів", – зауважила посадовиця.
Вона додала, що Європейська комісія регулярно спілкується з українською владою, включно з антикорупційними відомствами та організаціями громадянського суспільства.
- Для цього ж тексту високопоставлені співрозмовники LIGA.net в антикорупційних відомствах заявили, що НАБУ і САП поінформували міжнародних партнерів про можливе вручення підозри керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименку.
- Тим часом посли країн G7 прокоментували нову операцію антикорупційних відомств "Мідас", відзначивши реакцію президента Зеленського й наголосивши на важливості відповідних реформ для вступу до ЄС та НАТО.
Коментарі (0)