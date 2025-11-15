У ЄС застерегли Україну від тиску на антикорупціонерів та суспільство: Може сповільнити вступ

Кос акцентувала, що політичний й законодавчий тиск на антикорупційні органи та громадянське суспільство – це проблема

Марта Кос (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Тиск на антикорупційні відомства і громадянське суспільство може сповільнити процес вступу України до Європейського Союзу, якщо "не буде вжито рішучих заходів". Про це для тексту LIGA.net заявила Марта Кос, європейська комісарка з питань розширення та сусідства.

LIGA.net запитала у посадовиці, наскільки Брюссель стежить за подіями навколо українських антикорупційних інституцій.

Кос не надала чіткої відповіді, але наголосила, що політичний й законодавчий тиск на антикорупційні органи та громадянське суспільство – це проблема.

"Це створює ризик підриву довіри і може сповільнити процес вступу, якщо не буде вжито рішучих заходів", – зауважила посадовиця.

Вона додала, що Європейська комісія регулярно спілкується з українською владою, включно з антикорупційними відомствами та організаціями громадянського суспільства.