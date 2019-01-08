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08.01.2019, 20:55

Патриарх Филарет получил звание Герой Украины

Фото: facebook.com/petroporoshenko

По словам Порошенко, вклад Филарета в борьбу за собственную поместную церковь неизмерим

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Президент Петр Порошенко присвоил патриарху Филарету звание Герой Украины. Об этом сообщил Порошенко в Facebook.

"Еще не придумано той меры, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и останется духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему я принял решение присвоить ему звание Герой Украины", - написал Порошенко.

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5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию. По мнению Филарета, Православная церковь в Украине приобретет статус патриархата после объединения со всей бывшей УПЦ МП и после признания ее автокефалии всем мировым православием.

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Теги: петр порошенко, религия, автокефалия, герой украины, филарет
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