Филарет: Я остаюсь патриархом

Патриарх Филарет (фото - president.gov.ua)

Почетный патриарх Православной церкви в Украине Филарет заявил, что он остается патриархом. Об этом он сказал на божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве, передает УНИАН.

"Сегодня имеем предстоятеля блаженнейшего митрополита Епифания, который является предстоятелем Украинской православной церкви, но я остаюсь патриархом", - заявил он.

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Также Филарет рассказал, что объединительный собор 15 декабря проходил очень тяжело и "на волоске висел". Но общими усилиями это удалось преодолеть.

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Ранее стало известно, вселенский патриарх Варфоломей вероятно просил Филарета, как и главу УАПЦ Макария, не выдвигать себя на пост предстоятеля новой объединенной церкви. УПЦ КП выдвинула своим кандидатом Епифания, который и был избран на объединительном соборе.