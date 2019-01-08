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08.01.2019, 13:07

Филарет: Я остаюсь патриархом

Филарет: Я остаюсь патриархом - Фото
Патриарх Филарет (фото - president.gov.ua)

Предстоятелем церкви является митрополит Епифаний, а Филарет остается патриархом

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Почетный патриарх Православной церкви в Украине Филарет заявил, что он остается патриархом. Об этом он сказал на божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве, передает УНИАН.

"Сегодня имеем предстоятеля блаженнейшего митрополита Епифания, который является предстоятелем Украинской православной церкви, но я остаюсь патриархом", - заявил он.

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Также Филарет рассказал, что объединительный собор 15 декабря проходил очень тяжело и "на волоске висел". Но общими усилиями это удалось преодолеть. 

Читайте также: Ультиматум Филарета и уговоры Порошенко. Как избирали Епифания

Ранее стало известно, вселенский патриарх Варфоломей вероятно просил Филарета, как и главу УАПЦ Макария, не выдвигать себя на пост предстоятеля новой объединенной церкви. УПЦ КП выдвинула своим кандидатом Епифания, который и был избран на объединительном соборе. 

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Теги: религия, церковь, патриарх, филарет, Православная церковь в Украине
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