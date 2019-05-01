Зеленский объявил, что ищет себе спикера

Владимир Зеленский (фото - EPA)

Новоизбранный президент Владимир Зеленский начал конкурс на должность спикера президента Украины. Об этом он заявил у себя в Facebook.

"Мы начинаем первый конкурс "представитель президента Украины". Условия очень просты: если ты знаешь минимум три языка, украинский, английский обязательно, и если у тебя есть определенный опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере, если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь свое резюме на электронную почту, и мы начнем делать это вместе. Спасибо", – сказал Зеленский.

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Он добавил, что 30 апреля 230 лет назад в США состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона.

После этого он перешел в своем видеообращении на русский язык, сказал, что не сравнивает себя с Вашингтоном, потому что "пока еще рано".

Вчера, 30 апреля, Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов - следующим президентом Украины после инаугурации станет Зеленский. Вчера истек отведенный законом 10-дневный срок на оглашение результатов выборов.