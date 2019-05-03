3000 блогеров и актеров. Кто хочет стать спикером Зеленского

Владимир Зеленский (скриншот видео)

В HR-департамент команды Владимира Зеленского поступило более трех тысяч резюме на должность пресс-секретаря избранного президента, сообщают Українські новини.

Среди кандидатов – профессиональные журналисты, PR-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты и актеры. Кроме того, среди претендентов "известные в украинском обществе личности". Фамилии кандидатов не называются.

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Конкурс проходит в несколько этапов. ТОП-100 кандидатов получат несколько творческих заданий, например, написать доклад или записать видео на определенную тему.

Организаторы конкурса не ответили, какая заработная плата будет у спикера президента.

30 апреля Зеленский объявил, что ищет себе спикера.

Условия, по его словам, очень просты: "Если ты знаешь минимум три языка, украинский, английский обязательно, и если у тебя есть определенный опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере, если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь свое резюме на электронную почту, и мы начнем делать это вместе", - сказал избранный президент.