И. о. главы СБУ озвучил в Киеве "главную задачу"

Иван Баканов (скриншот)

Главная задача - вывести теневой бизнес из тени, "потому что именно он является кормовой базой для коррупции". Об этом на брифинге заявил первый замглавы СБУ Иван Баканов, он же начальник главка по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ЦУ СБУ.

Баканов не уточнил, приоритет это для всего СБУ или же только для отдела "К".

По его словам, сегодня он встречался с президентом, и Владимир Зеленский поставил перед СБУ ряд задач, в том числе преодоление коррупции.

"Больше не будет никаких крышевальников, никаких смотрящих ни за какими бизнесами, ни по каким теневым сделкам", - заявил де-факто руководитель СБУ.

По его словам, "никакие фамилии" Служба "не будет принимать во внимание".