Порошенко отреагировал на отмену военного парада

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Экс-президент, глава партии Европейская солидарность Петр Порошенко назвал решение украинского лидера Владимира Зеленского об отмене военного парада на День независимости "не очень дальновидным". Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Военный парад - это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом. О дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. Сегодня армия и военные являются наиболее уважаемым и солидным институтом, который пользуется наибольшим доверием народа Украины. Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, "президент Зеленский как верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Украины имеет полное право принимать решение - проводить парад или нет". "Это зависит от приоритетов господина Зеленского", - сказал Порошенко.

Экс-президент уточнил, что проведение парада стоило гораздо меньше денег, потому что наиболее затратные мероприятия были отменены. "Я намеренно все дорогие удовольствия отменил. В том числе воздушный парад, где нужно было большое количество авиационного горючего. Форму, которую выдавали на парад - выдавали все равно, это предусмотрено в условиях обеспечения", - отметил Порошенко.

Порошенко также сообщил, что денежные премии ко Дню независимости получали и участники парада, и бойцы в зоне проведения боевых действий.

"Я полностью приветствую инициативу, чтобы поддержать денежным обеспечением нашу армию", - добавил Порошенко.

9 июля 2019 года Зеленский сказал, что в этом году вместо проведения военного парада выплатят премии военным. "Мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным", - подчеркнул Зеленский.