Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.07.2019, 08:32

Порошенко отреагировал на отмену военного парада

Порошенко отреагировал на отмену военного парада - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Бывший президент раскритиковал решение своего преемника об отмене военного парада на День независимости

Экс-президент, глава партии Европейская солидарность Петр Порошенко назвал решение украинского лидера Владимира Зеленского об отмене военного парада на День независимости "не очень дальновидным". Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Военный парад - это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом. О дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. Сегодня армия и военные являются наиболее уважаемым и солидным институтом, который пользуется наибольшим доверием народа Украины. Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, "президент Зеленский как верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Украины имеет полное право принимать решение - проводить парад или нет". "Это зависит от приоритетов господина Зеленского", - сказал Порошенко.

Экс-президент уточнил, что проведение парада стоило гораздо меньше денег, потому что наиболее затратные мероприятия были отменены. "Я намеренно все дорогие удовольствия отменил. В том числе воздушный парад, где нужно было большое количество авиационного горючего. Форму, которую выдавали на парад - выдавали все равно, это предусмотрено в условиях обеспечения", - отметил Порошенко.

Порошенко также сообщил, что денежные премии ко Дню независимости получали и участники парада, и бойцы в зоне проведения боевых действий.

"Я полностью приветствую инициативу, чтобы поддержать денежным обеспечением нашу армию", - добавил Порошенко.

9 июля 2019 года Зеленский сказал, что в этом году вместо проведения военного парада выплатят премии военным. "Мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным", - подчеркнул Зеленский.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, военный парад, день независимости
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 