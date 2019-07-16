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16.07.2019, 12:10

Климкин об освобождении моряков: Вопрос будет решен

Климкин об освобождении моряков: Вопрос будет решен - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Киев не идет на условие РФ забрать моряков как осужденных, потому что "это вопрос чести их и государства, а также вопрос правовой позиции государства"

Министр иностранных дел Павел Климкин отказался что-либо конкретно комментировать по теме возможного освобождения из РФ моряков-военнопленных ВМС Украины, отметив лишь, что "существуют политико-юридические конструкции, которые позволяют России освободить их в любой момент". По его словам, сейчас любое слово может повлиять на сроки и условия этого процесса, пишет Настоящее время.

"Делать вид, что даже теоретически возможно, что наши моряки совершили преступление, - это опозорить моряков, которые и сами говорят, что не совершали никакого преступления. Есть позиция всего мира, есть решение Международного трибунала, что они должны быть освобождены! Безотлагательно и безоговорочно", - сказал он.

Климкин отметил, что для этого нужно лишь политическое решение в Кремле.

"Если примем их условия по морякам, Россия этим воспользуется по нашей позиции по Крыму, в международных судах, всему, куда мы идем. И скажет, что на самом деле не было российской агрессии. Это очень комплексный вопрос", - пояснил он.

Министр отказался комментировать заявление пятого президента Петра Порошенко о шансах в 90%, что моряков отпустят до 21 июля.

По словам главы МИД, контакты президента страны-оккупанта Владимира Путина с лидерами других стран дают ему. Климкину, "основания сказать, что вопрос будет решен, но когда и как – я сказать не могу и не хочу".

Он также не стал комментировать данные СМИ о том, что моряков якобы могут обменять на пропагандиста Кирилла Вышинского: "Сначала люди, а потом комментарии".

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста россияне атаковали украинские корабли, захватив их с моряками.

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Теги: павел климкин, освобождение, обмен, кирилл вышинский, моряки
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