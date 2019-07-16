У Путина отреагировали на идею обмена "Вышинского за моряков"

Татьяна Москалькова (фото - скриншот видео)

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что не поддерживает идею обмена 24 украинских пленных моряков на главного редактора закрытого пропагандистского агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин – против таких подходов, когда о людях говорят как об обменном фонде. И сам Кирилл Вышинский говорит, что он не согласен ни на какие обмены и будет добиваться оправдательного приговора", – сказала Москалькова.

Она добавила, что Россия предлагала вернуть украинских моряков домой, если те продолжат участвовать в предварительном судебном следствии в Москве, но Украина это предложение отвергла.

15 мая 2018 года спецслужбы обыскали офисы и жилье руководства сайта РИА Новости Украина. Был задержан его главред. СБУ утверждает, что Вышинский, у которого нашли гражданство РФ и медаль Путина "за возвращение Крыма", ежемесячно получал на поддержку боевиков в Донбассе до 100 000 евро. На суде по мере пресечения он заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.

10 июля с письмом для президента Владимира Зеленского от матери Вышинского приехал главред радио Эхо Москвы Алексей Венедиктов. Суд состоится 19 июля. По словам генпрокурора, Вышинского "невозможно передать России".

В начале этого года министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается обменивать Вышинского на кого-либо из украинцев, которых незаконно удерживает на своей или временно оккупированной территории.

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