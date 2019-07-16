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16.07.2019, 06:49

Обнаружена связь между Разумковым и пропагандистом Вышинским - DT

Обнаружена связь между Разумковым и пропагандистом Вышинским - DT - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

При анализе сайта пропагандистов Кремля РИА Новости Украина замечено почти 400 упоминаний нынешнего главы Слуги народа в период с 2014 по 2018 годы

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков с начала российской агрессии против Украины в 2014 году и по май 2018-го упоминался в 385 материалах пропагандистского агентства РИА Новости Украина, которым руководил ныне подозреваемый в госизмене Кирилл Вышинский. Это подсчитали в DT.ua.

В то время Разумков был директором организации "Украинская политконсалтинговая группа".

Как пишет журналист Валентина Самар в статье "Дело Вышинского как зеркало войны", на страницах РИА Новости Украина Разумков появлялся не просто как один из тех, о ком писало агентство: они якобы совместно "организовывали новости".

По словам журналиста, ей была поставлена задача выяснить, кто авторы 72 публикаций, которые квалифицированы обвинением по делу Вышинского как нарушающие закон, и кто получал деньги за создание аниукраинской подрывной пропаганды.

"Нет, "у Вышинского" не просто давали новости, где ньюсмейкером был нынешний лидер партии Слуга народа и потенциальный кандидат на должность председателя Рады. Они эти новости организовывали, в том числе путем проведения пресс-конференций и подведения политических итогов недели по пятницам", - пояснила автор статьи.

Она уточнила, что многие подобные материалы - расшифровки интервью Разумкова на радио Голос столицы (экс-Радио Вести).

"По информации автора, его финансирование также шло по описанной схеме из РФ. Почему этот эпизод в СБУ "отвалился" - неизвестно. Возможно, по нему ведется отдельное производство. Владельцы юрлица - ООО ТРК Киевские ведомости-телерадиоэфир - УМХ Сергея Курченко (50%), доля в 18% принадлежит Светлане Суркис", - резюмировала журналист.

15 мая 2018 года спецслужбы обыскали офисы и жилье руководства сайта РИА Новости Украина. Был задержан его главред. СБУ утверждает, что Вышинский, у которого нашли гражданство РФ и медаль Путина "за возвращение Крыма", ежемесячно получал на поддержку боевиков в Донбассе до 100 000 евро. На суде по мере пресечения он заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.

10 июля с письмом для президента Зеленского от матери Вышинского приехал главред радио Эхо Москвы Алексей Венедиктов. Суд состоится 19 июля. По словам генпрокурора, Вышинского "невозможно передать России".

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Теги: пропаганда, риа новости, кирилл вышинский, Дмитрий Разумков
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