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15.07.2019, 17:23

Заседание суда по Вышинскому перенесли

Заседание суда по Вышинскому перенесли - Фото
Кирилл Вышинский в суде (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заседание состоится 19 июля в 15: 00

Заседание суда по делу главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене, перенесли на 19 июля. Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Ранее она написала, что сегодня Вышинского суд может отпустить под залог.

По словам Сарган, заседание перенесли "в связи с тем, что судья Подольского райсуда находится в совещательной комнате".

Заседание состоится 19 июля в 15: 00.

10 июля в Киев с письмом для президента Владимира Зеленского от матери Вышинского приехал его коллега - главред радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов. 

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Теги: госизмена, кирилл вышинский, риа новости-украина
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