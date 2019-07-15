Заседание суда по Вышинскому перенесли

Кирилл Вышинский в суде (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заседание суда по делу главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене, перенесли на 19 июля. Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Ранее она написала, что сегодня Вышинского суд может отпустить под залог.

По словам Сарган, заседание перенесли "в связи с тем, что судья Подольского райсуда находится в совещательной комнате".

Заседание состоится 19 июля в 15: 00.

10 июля в Киев с письмом для президента Владимира Зеленского от матери Вышинского приехал его коллега - главред радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов.

Читайте также: Отпустят ли Вышинского. Все главные факты о деле пропаганды из РФ