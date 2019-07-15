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15.07.2019, 18:56

Вышинского невозможно передать России - Луценко

Вышинского невозможно передать России - Луценко - Фото
Кирилл Вышинский (фото - сайт боевиков)

Если суд вынесет обвинительный приговор, то выехать из Украины Вышинский сможет только после отбытия наказания, сказал генпрокурор

Главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского невозможно передать России, так как он является украинским гражданином. Об этом сегодня на брифинге заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

Он отметил, что Вышинский интересует кремлевское руководство. "При этом надо иметь в виду, что формально Вышинский является гражданином Украины, а потому передача его в Россию невозможна. По крайней мере до тех пор, пока суд не вынесет решение по его делу, виновен он или нет", - сказал Луценко.

Если суд вынесет обвинительный приговор, то выехать из Украины Вышинский сможет только после отбытия наказания.

Изменение ему меры пресечения на домашний арест не будет означать, что Вышинский может быть обменян, сказал Луценко.

"С юридической точки зрения - нет. Как это решать - позвольте, я оставлю это без комментариев. У нас есть хорошая, серьезная практика, когда мы обменивали сотни преступников на наших военнослужащих и гражданских лиц, захваченных террористами. Еще раз подчеркиваю - только тех, кого уже осудили. Как решать подобную проблему - мы знаем, но при этом нужно, чтобы не было односторонних уступок стране-агрессору. Это также очень важно", - отметил генпрокурор.

Сегодня Подольский райсуд перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля в 15:00.

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Теги: обмен, кирилл вышинский, риа новости-украина
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