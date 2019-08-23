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"Слава Украине!" Борис Джонсон поздравил украинцев: видео

"Слава Украине!" Борис Джонсон поздравил украинцев: видео - Фото
Фото: EPA
23.08.2019, 16:39

Премьер-министр Британии, британские политики и аналитики записали видеопоздравление украинцам

Видео с поздравлением украинцев накануне Дня независимости от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, британских политиков и ведущих аналитиков опубликовала в Twitter пресс-служба посольства Украины в Великобритании.

На видео текст песни "Украина" зачитывают глава "Группы дружбы" с Украиной в парламенте Великобритании Джон Виттингдейл, посол Великобритании в Украине (2002-2006) Роберт Бринкли, член палаты общин Майкл Фэллон, член палаты лордов баронесса Элисон Сатти, член палаты общин Джон Гроган, член палаты лордов граф Оксфордский и Асквитский, член палаты общин Джон Джанголи, менеджер Украинского форума в Королевском институте международных дел Орыся Луцевич, директор по вопросам исследований общества имени Генри Джексона Эндрю Фоксолл, член палаты общин Полин Летти.

Джонсон завершает поздравление словами "Слава Украине!", ему отвечает "Героям слава!" посольство Украины в Великобритании.

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борис джонсон день независимости
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